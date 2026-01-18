In auto con targa falsa | i Carabinieri denunciano un 47enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Avellino hanno denunciato un uomo di 47 anni per aver utilizzato una targa falsa durante la circolazione. L’indagine ha portato all’accertamento di atti falsi e di un possibile tentativo di truffa. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le normative sulla circolazione stradale e di agire con correttezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 47enne irpino per " atti falsi " e " truffa ". Durante un controllo effettuato nel capoluogo irpino, l'uomo è stato fermato alla guida di un'autovettura che risultava circolare con targhe polacche ma ancora immatricolata in Italia. Dai successivi accertamenti emergeva inoltre, che il conducente, avrebbe esibito all'A.C.I. un contratto di noleggio falso al fine di ottenere l'iscrizione al Re.Ve.. Il veicolo veniva sottoposto al fermo amministrativo e le targhe polacche sequestrate, mentre per il 47enne scattava la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

