Aiello del Sabato AV | i Carabinieri denunciano un 47enne per furto di energia elettrica

Scoperto un complesso sistema di manomissione dell’impianto elettrico: 47enne denunciato dai Carabinieri per furto di energia.. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno deferito in stato di libertà un 47enne del posto per furto di energia elettrica. L’uomo usando le sue abili capacità da elettricista manometteva l’intero impianto elettrico riuscendo a far diminuire il kilovattaggio consumato. Le modifiche apportate risultavano talmente elaborate e ben celate che venivano “scoperte ” solo dopo una accurata verifica da parte dei militari dell’Arma insieme a personale tecnico specializzato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Aiello del Sabato (AV): i Carabinieri denunciano un 47enne per furto di energia elettrica

