In arrivo vento forte | emesso codice giallo per l' inizio della settimana

La Protezione civile regionale ha annunciato un codice giallo per vento, valido da lunedì 19 gennaio alle 13. L’allerta riguarda le pianure centro-settentrionali della regione, tra cui l’area fiorentina, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese e il Valdarno inferiore. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza.

