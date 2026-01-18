Impatto+ 2025 Oltre la violenza di genere | crowdfunding fino al 25 gennaio

Impato+ 2025 propone un progetto di crowdfunding, attivo fino al 25 gennaio, dedicato a promuovere l’indipendenza e l’educazione finanziaria come strumenti per contrastare la violenza di genere. Attraverso iniziative di lavoro, formazione e supporto abitativo, si mira a favorire l’autonomia delle donne, rafforzando la loro dignità e creando un ambiente di rispetto e tutela. Un sostegno concreto per costruire un futuro più equo e sicuro.

Indipendenza ed educazione finanziaria per contrastare la violenza di genere. Lavoro, formazione, organizzazione di una casa e coltivazione di talenti per conquistare l’autonomia, riaffermare la dignità umana e fare da scudo a ogni sopruso e pregiudizio. Sono questi, ricorda Banca Etica, i presupposti alla base degli 11 progetti selezionati dal bando Impatto+ 2025, ‘Oltre la violenza di genere, l’indipendenza economica’, promosso dall’istituto e da Etica Sgr e in crowdfunding, fino al 25 gennaio, sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Undici campagne di raccolta fondi, alla virata finale, mirate a sostenere percorsi di educazione finanziaria, formazione lavorativa e accesso al credito per donne che subiscono violenza economica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Banca Etica: fino a 25 gennaio crowdfunding bando 'Impatto+ 2025'

