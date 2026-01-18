Il ternano Tommaso Montanari protagonista alla Dakar 2026 | 21° assoluto e primo degli italiani

Tommaso Montanari, pilota ternano, si è distinto alla Dakar 2026, conclusa con un risultato di 21° posto assoluto e primo tra gli italiani nella categoria moto. La 48ª edizione del rally raid più noto al mondo si è chiusa con un bilancio positivo per Montanari, che ha dimostrato costanza e determinazione lungo il percorso, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama delle competizioni motociclistiche.

La Dakar 2026 va in archivio con un bilancio positivo per Tommaso Montanari. Il pilota ternano ha concluso la 48ª edizione del rally raid più famoso al mondo al 21° posto assoluto nella classifica moto, confermandosi miglior italiano al traguardo finale di Yanbu. Per Montanari si tratta della.

