Il sostegno ai caregiver familiari rappresenta un tema di crescente importanza, coinvolgendo risorse, diritti e sfide nel panorama sociale e sindacale. Dopo anni di attesa, il 12 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che riconosce ufficialmente la figura del caregiver, aprendo un dibattito su benefici, limiti e le possibili resistenze di alcune organizzazioni. Questa normativa mira a valorizzare il ruolo fondamentale di chi si prende cura dei propri cari non autosufficienti.

Anastasio Dopo un’attesa lunga vent’anni e dopo una trentina di testi sempre rimasti allo stato di proposte o di bozze, il Consiglio dei Ministri, il 12 gennaio, ha approvato un disegno di legge che riconosce la figura giuridica e il ruolo sociale del caregiver familiare o, detto altrimenti, di colui o colei che ogni giorno si prende cura di un proprio caro non autosufficiente. Un’approvazione che fa seguito alle riunioni del tavolo di lavoro convocato esattamente due anni fa, a gennaio del 2024, da Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità. Un’approvazione che, tra le associazioni della disabilità e i sindacati, ha però innescato rabbia, delusione e proteste più che sollievo, sostegno e applausi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sostegno ai caregiver familiari. Le risorse, la platea, i freni dei sindacati. Ecco i perché, i pro e i contro della legge

Leggi anche: Caregiver familiari, associazioni inascoltate e risorse insufficienti: perché il ddl Locatelli fa infuriare tutti

Leggi anche: Sostegno dei caregiver familiari lavoratori, approvata in consiglio regionale la risoluzione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il sostegno ai caregiver familiari. Le risorse, la platea, i freni dei sindacati. Ecco i perché, i pro e i contro della legge; Caregiver familiari, oggi ddl in Cdm. A chi spetta contributo da 400 euro al mese; Contributo caregiver familiare; Caregiver familiari, dal Governo il disegno di legge che conferma riconoscimento e sostegno.

Caregiver familiari, arriva la legge che sostiene e riconosce l’impegno delle famiglie nella cura dei più fragili - Il Governo approva il disegno di legge sui caregiver familiari: contributo economico fino a 400 euro al mese, tutele differenziate e riconoscimento formale per chi assiste un parente non autosufficien ... famigliacristiana.it