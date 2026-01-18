Il sostegno ai caregiver familiari Le risorse la platea i freni dei sindacati Ecco i perché i pro e i contro della legge

Da ilgiorno.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sostegno ai caregiver familiari rappresenta un tema di crescente importanza, coinvolgendo risorse, diritti e sfide nel panorama sociale e sindacale. Dopo anni di attesa, il 12 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che riconosce ufficialmente la figura del caregiver, aprendo un dibattito su benefici, limiti e le possibili resistenze di alcune organizzazioni. Questa normativa mira a valorizzare il ruolo fondamentale di chi si prende cura dei propri cari non autosufficienti.

Anastasio Dopo un’attesa lunga vent’anni e dopo una trentina di testi sempre rimasti allo stato di proposte o di bozze, il Consiglio dei Ministri, il 12 gennaio, ha approvato un disegno di legge che riconosce la figura giuridica e il ruolo sociale del caregiver familiare o, detto altrimenti, di colui o colei che ogni giorno si prende cura di un proprio caro non autosufficiente. Un’approvazione che fa seguito alle riunioni del tavolo di lavoro convocato esattamente due anni fa, a gennaio del 2024, da Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità. Un’approvazione che, tra le associazioni della disabilità e i sindacati, ha però innescato rabbia, delusione e proteste più che sollievo, sostegno e applausi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il sostegno ai caregiver familiari le risorse la platea i freni dei sindacati ecco i perch233 i pro e i contro della legge

© Ilgiorno.it - Il sostegno ai caregiver familiari. Le risorse, la platea, i freni dei sindacati. Ecco i perché, i pro e i contro della legge

Leggi anche: Caregiver familiari, associazioni inascoltate e risorse insufficienti: perché il ddl Locatelli fa infuriare tutti

Leggi anche: Sostegno dei caregiver familiari lavoratori, approvata in consiglio regionale la risoluzione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il sostegno ai caregiver familiari. Le risorse, la platea, i freni dei sindacati. Ecco i perché, i pro e i contro della legge; Caregiver familiari, oggi ddl in Cdm. A chi spetta contributo da 400 euro al mese; Contributo caregiver familiare; Caregiver familiari, dal Governo il disegno di legge che conferma riconoscimento e sostegno.

sostegno caregiver familiari risorseCaregiver familiari, arriva la legge che sostiene e riconosce l’impegno delle famiglie nella cura dei più fragili - Il Governo approva il disegno di legge sui caregiver familiari: contributo economico fino a 400 euro al mese, tutele differenziate e riconoscimento formale per chi assiste un parente non autosufficien ... famigliacristiana.it

sostegno caregiver familiari risorseCaregiver familiare, via libera al contributo di 400 euro al mese per chi assiste un parente non autosufficiente - Il Consiglio dei Ministri approva il disegno di legge che riconosce diritti, tutele e un contributo economico ai caregiver. panorama.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.