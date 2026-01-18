Il regista Sorrentino al Conca Verde di Bergamo | Riflessioni morali ma anche momenti per ridere

Domenica 18 gennaio, il regista Paolo Sorrentino è stato ospite al Cinema Conca Verde di Bergamo in occasione dell’uscita del suo nuovo film, «La grazia». Durante l’evento, Sorrentino ha condiviso riflessioni sulla sua opera, sottolineando come il film affronti temi morali e offra anche spunti di leggerezza e umorismo. Un momento di confronto tra l’artista e il pubblico, volto a esplorare le sfumature della sua ultima produzione cinematografica.

Domenica 18 gennaio, in occasione dell’uscita del suo nuovo film «La grazia», il regista Paolo Sorrentino è stato ospite al Cinema Conca Verde a Bergamo. Sala piena con tantissima gente che lo ha ascoltato prima della proiezione. «Il film sta andando molto bene: sì, sta incassando più di Zalone» dice divertito il regista scatenando le risate e l’applauso del pubblico. «Come è nato il film? In modo semplice. Avevo letto un articolo di giornale nel quale si raccontava della notizia della concessione della grazia, da parte del Presidente Mattarella, a un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer e quindi mi sembrava un ottimo punto di partenza per raccontare un dilemma morale di un uomo cattolico che deve decidere se concedere o meno la grazia a un detenuto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il regista Sorrentino al Conca Verde di Bergamo: «Riflessioni morali, ma anche momenti per ridere» Leggi anche: «The Encampments» in anteprima a al cinema Conca Verde a Bergamo Paolo Sorrentino al cinema Conca Verde per la proiezione del film “La grazia”

Il 15 gennaio, il cinema Conca Verde di Bergamo ospiterà la proiezione del film "La grazia", diretto da Paolo Sorrentino. Si tratta della nuova opera del regista, che arriva nelle sale cinematografiche dopo aver riscosso attenzione a livello internazionale. Un'occasione per assistere a un film che approfondisce temi e atmosfere tipiche dello stile di Sorrentino.

Torino Oggi. . "Siete stati gentili con me. Altro che falsi e cortesi" Paolo Sorrentino al Cinema Nazionale per la proiezione de 'La Grazia', l'undicesima fatica del regista premio Oscar girata in gran parte a Torino. Una città con ancora i negozi di dischi e le libreri facebook

