Il Papa, nei suoi discorsi al Corpo Diplomatico della Santa Sede, affronta temi di grande rilevanza per la Chiesa e la società globale. Sebbene non nomini esplicitamente il termine

I discorsi al Corpo Diplomatico della Santa Sede non sono mai banali e spesso definiscono le linee che i papi vogliono imprimere all’azione della Chiesa a livello mondiale. Il testo pronunciato da Leone XIV il 9 gennaio, che non ha avuto il risalto che spesso hanno discorsi molto meno significativi, va proprio in questa direzione. Il Papa, partendo da un’analisi agostiniana del rapporto fra città di Dio e città terrena, oltre a ricordare che il cattolico cerca di applicare la propria etica al governo temporale, ha profondamente stigmatizzato le guerre in corso e la propaganda bellica che sembra oggi risorgere con forza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il Papa non cita il woke ma poco ci manca: in Occidente linguaggio «orwelliano» che opprime la libertà di parola

Leggi anche: Il cielo sopra viale Aldo Moro: non è l'aurora boreale, ma poco ci manca

Leggi anche: Il primo Natale di papa Leone: «Un’economia distorta tratta l’uomo come merce». E cita papa Francesco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Diritti, guerra, libertà. Papa Leone XIV chiama le cose con il loro nome; Il Papa non cita il woke ma poco ci manca: in Occidente linguaggio «orwelliano» che opprime la libertà di parola; Papa Leone XIV contro la cultura woke/ “Linguaggio orwelliano e ideologia inclusiva comprimono la libertà”; Papa Leone cita Ratzinger, contesta l'aborto con risorse pubbliche e sferra l'attacco alla deriva woke.

In occasione del Capodanno e della Giornata della Pace il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il papa Leone XIV hanno pronunciato parole molto chiare. Le cita Luca Sticcotti nel suo primo editoriale del 2026. L'articolo si può leggere qui: https://q - facebook.com facebook

Papa Prevost nella messa della Notte cita Benedetto XVI e Francesco, all'Urbi et orbi passa in rassegna le crisi globali. Ecco il primo Natale di Leone XIV di @matteomatzuzzi x.com