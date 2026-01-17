Mathias Olivera, attualmente al Napoli, potrebbe lasciare il club a gennaio a causa del limitato impiego. Il Nottingham Forest si è mostrato interessato al terzino uruguaiano, puntando a rinforzare la propria linea difensiva. La situazione potrebbe portare a un trasferimento nel mercato invernale, offrendo a Olivera nuove opportunità di gioco e una diversa esperienza professionale.

Sirene inglesi per Mathias Olivera: il Nottingham Forest piomba sul terzino uruguaiano, scontento del poco minutaggio. Ne parla Alfredo Pedullà. Il Nottingham Forest su Olivera: i dettagli. Si legge sul sito di Pedullà: “Mathias Olivera vorrebbe giocare di più e non escluso che il terzino sinistro uruguaiano classe 1997 possa lasciare il Napoli entro questa sessione di mercato. Anzi, è una possibilità concreta anche perché nelle ultime ore c’è stato un sondaggio molto approfondito del Nottingham Forest che potrebbe presto presentarsi con un’offerta importante. Qualche settimana fa vi avevamo anticipato anche della proposta Nottingham Forest per Lucca, ma l’attaccante ha chiesto tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ilnapolista.it - Olivera vuole giocare di più, potrebbe lasciare il Napoli a gennaio: su di lui il Nottingham Forest (Pedullà)

Napoli-Parma: Top: nessuno Flop: #Hojlund #Olivera #politano e Manna– Gennaio è il mese dei D.S. e di solito quasi tutti si muovono senza soldi ma con idee. Per il secondo anno consecutivo il Direttore del Napoli sta agendo da spettatore non pagante. Faci - facebook.com facebook