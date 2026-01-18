Il medico va via ma il servizio rimane
Dal 31 gennaio, la dottoressa Maria Grazia Artelli, medico di medicina generale a Guardamiglio da quattro anni, lascia il suo incarico per un nuovo percorso professionale. La sostituzione garantirà la continuità del servizio, assicurando ai cittadini un'assistenza continua e di qualità. Il cambiamento avviene nel rispetto delle esigenze della comunità, mantenendo alta l’attenzione alla cura e alla vicinanza ai pazienti.
Cambio del medico di medicina generale, garantita la continuità del servizio. A partire dal 31 gennaio la dottoressa Maria Grazia Artelli, a Guardamiglio da quattro anni, lascerà l’incarico per intraprendere un nuovo percorso professionale nell’ Asst di un’altra provincia. Si conclude così un’esperienza apprezzata sul territorio. L’amministrazione comunale si è attivata tempestivamente per assicurare la continuità di un servizio essenziale come la medicina di base. "Ci siamo immediatamente confrontati con l’Asst affinché il paese non restasse scoperto – spiega il sindaco Giancarlo Rossetti (nella foto) –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Pazienti senza medico di base a Bevilacqua: l'Ulss 9 annuncia l'attivazione del Servizio medico distrettuale
Leggi anche: Le famiglie: passo avanti: "Ma per tariffe più eque il servizio va riorganizzato"
Il medico va via, ma il servizio rimane.
Medici di famiglia, via libera alla nuova Convenzione. Cosa cambia per dottori e assistiti - Regioni interessa 60mila medici di medicina generale; è l'ultimo atto necessario all'entrata in vigore dell'Accordo collettivo nazionale. msn.com
Ambulatori medici temporanei. Servizio garantito tutto il mese. Operativi nuovi camici bianchi - Gli ambulatori medici temporanei di Buscate, Castano Primo e Parabiago rimarranno in funzione anche per tutto il mese di ottobre. ilgiorno.it
Zinco e vitamina A dopo i 60 anni: la ragione nascosta per cui la cataratta continua a peggiorare...
Dal 19 gennaio al 2 maggio un nuovo medico provvisorio prenderà servizio in Alta Val Seriana. I pazienti senza medico potranno scegliere tra il nuovo incaricato e l’ambulatorio temporaneo di Gromo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.