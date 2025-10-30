Pazienti senza medico di base a Bevilacqua | l' Ulss 9 annuncia l' attivazione del Servizio medico distrettuale

La Ulss 9 Scaligera ha annunciato l’attivazione, a partire da giovedì 6 novembre 2025, del nuovo Servizio medico distrettuale a Bevilacqua. Il servizio sarà ospitato nei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale in via Roma 242 e sarà rivolto ai cittadini rimasti senza medico di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

