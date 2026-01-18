Il loro papà… C’è posta per te Stefano De Martino in lacrime davanti a Chiara e Francesco | Voi lo sapete…

Nella seconda puntata di C’è Posta Per Te 2026, Stefano De Martino ha condiviso un momento molto intenso con Chiara e Francesco, parlando di “Il loro papà…”. La puntata si è conclusa con uno dei classici “regali” del programma, offrendo un momento di grande emozione e riflessione, tipico dello show di Maria De Filippi.

La seconda puntata di C’è Posta Per Te 2026 si è chiusa con una delle classiche “storie di un regalo”, uno dei momenti più emotivi del people show di Maria De Filippi. Dopo l’apertura dedicata a Emma Marrone e alla lunga storia d’amore tra Lucia e Salvatore, il finale ha portato in studio un racconto segnato dal dolore, ma anche dalla voglia di rinascere. Protagonista è Antonietta, 52 anni, che decide di scrivere al programma per dire ai suoi due figli quello che non è mai riuscita a esprimere davvero. Due anni fa ha perso il marito per un infarto fulminante e, solo una settimana dopo, ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Appena varca la soglia di C’è Posta per Te, Stefano non perde tempo: prende Maria De Filippi per mano, le fa fare una giravolta e sorride: «Che bello ritornare!» Un gesto semplice, spontaneo, che dice tutto. Perché certi legami non hanno bisogno di spiegazi - facebook.com facebook

