C' è Posta per Te Stefano De Martino commosso con Antonietta e i suoi figli | Da papà capisco tutti quei gesti

Nella seconda puntata di C'è Posta Per Te 2026 si è conclusa con un momento toccante, quando Stefano De Martino si è emozionato con Antonietta e i suoi figli. La puntata ha presentato diverse storie di emozioni e ricordi, tra cui quella di Emma Marrone e la celebrazione di un amore duraturo. Un appuntamento che ha mostrato come i sentimenti autentici possano unire e rafforzare i legami familiari e umani.

La seconda puntata di C'è Posta Per Te 2026 si conclude con la seconda “storia di un regalo”. Dopo quella di apertura di puntata che ha coinvolto Emma Marrone per celebrare l'amore lungo 55 anni tra Lucia e Salvatore, in chiusura di puntata arriva in studio Stefano De Martino. Antonietta ha 52 e vuole dire ai suoi due figli quello che ha nel cuore. Due anni fa, per un infarto fulminante perde il marito, una settimana dopo questa tragedia, Antonietta riceve anche la diagnosi di tumore al seno e dice: “la paura più grande che ho avuto in quel momento non era morire ma lasciare solo i miei figli”, però i suoi pensieri li tiene per lei. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: C’è Posta per te: Stefano De Martino e Emma, la reunion che tutti aspettano stasera Leggi anche: Stefano De Martino e Emma a C’è Posta per Te Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. C' è posta per te stasera l' ospitata di Stefano De Martino e Emma Marrone | cosa può succedere; C' è posta per te 2026 | ospiti e anticipazioni della seconda puntata stasera su Canale 5; Emma Marrone si commuove a C’è posta per te | Una famiglia così è rara Spero di trovare anche io il mio Salvatore. - Canale 5, a “C’è posta per te” Stefano De Martino il “regalo” della puntata.! #cepostaperte - facebook.com facebook A “C’è posta per te” ospiti Emma Marrone e Stefano De Martino x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.