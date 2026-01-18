Il futuro del Polo chimico Balboni | Renderlo indipendente dalle crisi idriche è più attrattivo

Nell’incontro di sabato 17 in sala Estense, Balboni ha sottolineato l’importanza di rendere il polo chimico più resiliente alle crisi idriche, per favorirne lo sviluppo e l’attrattività. L’appuntamento, promosso dalle sigle sindacali, ha analizzato le sfide e le opportunità future di Basell Industria e della ricerca nel settore chimico. Un momento di riflessione sulle strategie necessarie per garantire un futuro sostenibile e competitivo.

