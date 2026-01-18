Il futuro del Polo chimico Balboni | Renderlo indipendente dalle crisi idriche è più attrattivo

Nell’incontro di sabato 17 in sala Estense, Balboni ha sottolineato l’importanza di rendere il polo chimico più resiliente alle crisi idriche, per favorirne lo sviluppo e l’attrattività. L’appuntamento, promosso dalle sigle sindacali, ha analizzato le sfide e le opportunità future di Basell Industria e della ricerca nel settore chimico. Un momento di riflessione sulle strategie necessarie per garantire un futuro sostenibile e competitivo.

Il futuro del polo chimico. Sindacalisti e politici a confronto sul rilancio
Il futuro del polo chimico rappresenta una sfida importante per il territorio e le sue comunità. Sindacalisti e politici discutono sulle strategie per rilanciare il settore, valutando prospettive di crescita e sostenibilità. In questo contesto, è fondamentale analizzare le opportunità e le criticità, al fine di individuare soluzioni condivise che possano favorire uno sviluppo equilibrato e duraturo.

