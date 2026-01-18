Il futuro del Polo chimico Balboni | Renderlo indipendente dalle crisi idriche è più attrattivo
Nell’incontro di sabato 17 in sala Estense, Balboni ha sottolineato l’importanza di rendere il polo chimico più resiliente alle crisi idriche, per favorirne lo sviluppo e l’attrattività. L’appuntamento, promosso dalle sigle sindacali, ha analizzato le sfide e le opportunità future di Basell Industria e della ricerca nel settore chimico. Un momento di riflessione sulle strategie necessarie per garantire un futuro sostenibile e competitivo.
È avvenuto nella mattina di sabato 17 l’incontro organizzato dalle sigle sindacali in sala Estense dal titolo ‘Basell industria e ricerca: chimica al bivio, chi vuol scommettere sul futuro?’. “Rendere un polo industriale indipendente a livello idrico e sganciarlo dai rischi che le avversità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Il futuro del polo chimico. Sindacalisti e politici a confronto sul rilancio
Il futuro del polo chimico rappresenta una sfida importante per il territorio e le sue comunità. Sindacalisti e politici discutono sulle strategie per rilanciare il settore, valutando prospettive di crescita e sostenibilità. In questo contesto, è fondamentale analizzare le opportunità e le criticità, al fine di individuare soluzioni condivise che possano favorire uno sviluppo equilibrato e duraturo.
Leggi anche: Polo chimico, nel futuro stop all’uso dell’acqua del Po: “Progetto da oltre 30 milioni di euro”
A #Ferrara, iniziativa di @Filctem_Ferrara, @FemcaCISL e @UILTECNAZIONALE per ragionare sul futuro del polo petrolchimico. Nuove sfide, innovazione, crescita e occupazione x.com
https://www.valbiandino.net/comunicati-stampa/villa-eremo-a-lecco-in-futuro-un-polo-oncologico/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.