Il futuro del polo chimico Sindacalisti e politici a confronto sul rilancio

Il futuro del polo chimico rappresenta una sfida importante per il territorio e le sue comunità. Sindacalisti e politici discutono sulle strategie per rilanciare il settore, valutando prospettive di crescita e sostenibilità. In questo contesto, è fondamentale analizzare le opportunità e le criticità, al fine di individuare soluzioni condivise che possano favorire uno sviluppo equilibrato e duraturo.

Chi vuole scommettere sul futuro della chimica? La domanda è volutamente provocatoria e al contempo ambiziosa. D'altra parte, l'obiettivo è quello di mettere le istituzioni di fronte alle loro responsabilità. E avere delle risposte. Muove da questa ambizione il convegno organizzato dalle segreterie confederali – Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec – in programma sabato mattina (a partire dalle 9.30 alla Sala Estense). La mattinata di lavori prevede l'apertura di un rappresentante dell'Rsu di Basell, una tavola rotonda con i tre segretari di categoria – Ida Salvago, Emanuele Larosa ed Eugenio Benini – e l'intervento della parte istituzionale.

