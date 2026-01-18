Il dolore di Nancy Brilli a Verissimo | Non ho parlato con nessuno per un anno

Nancy Brilli è intervenuta a Verissimo per ricordare i suoi quarant’anni di carriera, condividendo anche aspetti della sua vita privata. Durante l’intervista, ha rivelato il dolore di un anno senza parlare con nessuno, offrendo uno sguardo sincero sulla sua esperienza personale. Un momento di introspezione che si inserisce nel racconto della sua lunga e articolata carriera artistica.

Nancy Brilli a Verissimo per celebrare i suoi quarant’anni di carriera. Ma, come sempre, c’è stata anche occasione per svelare di più della vita privata dell’attrice. L’intervista con Silvia Toffanin si è trasformata ben presto in un racconto sincero di successi, fragilità e consapevolezze. “Ho 61 anni e faccio questo lavoro da più di quarant’anni: sono ancora qui”, ha detto sorridendo, con quella leggerezza che accompagna da sempre il suo modo di stare in scena e nella vita. Anche se i dolori e i tormenti non sono di certo mancati. Nancy Brilli a Verissimo, l’insonnia e la morte della madre. Tra i vari ricordi professionali, a lasciare il segno di Nancy Brilli a Verissimo è soprattutto il lato privato. 🔗 Leggi su Dilei.it

