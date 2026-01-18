Nancy Brilli a Verissimo | la carriera Ballando e la difficoltà di avere figli

Da periodicodaily.com 18 gen 2026

Nancy Brilli sarà ospite a Verissimo per celebrare i suoi quarant’anni di carriera, affrontando temi come il percorso professionale, l’esperienza a Ballando con le stelle e le difficoltà legate alla maternità. L’intervista offrirà uno sguardo sincero sulla sua vita e sulla sua carriera, in un momento importante di riflessione e condivisione con il pubblico.

(Adnkronos) –Nancy Brilli sarà ospite oggi, domenica 18 gennaio, a Verissimo per festeggiare i quarant'anni di carriera. L'attrice è stata recentemente concorrente di Ballando con le stelle, un'esperienza che le ha permesso di potersi raccontare anche nei suoi aspetti più intimi, affrontando pubblicamente un capitolo delicato della sua vita: la maternità a lungo negata. "La gravidanza è stata un punto di svolta dell'esistenza". Con queste parole Nancy Brilli aveva aperto il suo cuore a Ballando con le stelle parlando della difficoltà diagnosticata dai medici di non poter avere figli. 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

