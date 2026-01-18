Nancy Brilli a Verissimo | la carriera Ballando e la difficoltà di avere figli

Nancy Brilli sarà ospite a Verissimo per celebrare i suoi quarant’anni di carriera, affrontando temi come il percorso professionale, l’esperienza a Ballando con le stelle e le difficoltà legate alla maternità. L’intervista offrirà uno sguardo sincero sulla sua vita e sulla sua carriera, in un momento importante di riflessione e condivisione con il pubblico.

