Nancy Brilli a Verissimo | la carriera Ballando e la difficoltà di avere figli
Nancy Brilli sarà ospite a Verissimo per celebrare i suoi quarant’anni di carriera, affrontando temi come il percorso professionale, l’esperienza a Ballando con le stelle e le difficoltà legate alla maternità. L’intervista offrirà uno sguardo sincero sulla sua vita e sulla sua carriera, in un momento importante di riflessione e condivisione con il pubblico.
(Adnkronos) –Nancy Brilli sarà ospite oggi, domenica 18 gennaio, a Verissimo per festeggiare i quarant'anni di carriera. L'attrice è stata recentemente concorrente di Ballando con le stelle, un'esperienza che le ha permesso di potersi raccontare anche nei suoi aspetti più intimi, affrontando pubblicamente un capitolo delicato della sua vita: la maternità a lungo negata. "La gravidanza è stata un punto di svolta dell'esistenza". Con queste parole Nancy Brilli aveva aperto il suo cuore a Ballando con le stelle parlando della difficoltà diagnosticata dai medici di non poter avere figli. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Ballando, Nancy Brilli commossa: “Non potevo avere figli, poi è arrivato Francesco”
Leggi anche: “Dopo l’intervento per il tumore mi dissero che non potevo avere figli. Poi è nato Francesco ma il suo gemello non ce l’ha fatta”: Nancy Brilli in lacrime a Ballando con le Stelle
TEATRO - Con uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi, mercoledì 28 gennaio (ore 21) sul palco del Teatro Dragoni di Meldola torna in scena Nancy Brilli, protagonista de "Il Padrone", interpretato insieme a Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga per la reg - facebook.com facebook
"Il padrone": Nancy Brilli protagonista al Teatro degli Industri - x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.