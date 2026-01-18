Israele ha introdotto nuovi requisiti per le ONG, con l’obiettivo di regolamentare più strettamente le attività del settore. Tra le norme, vi sono restrizioni sulle dichiarazioni che possano delegittimare lo Stato e l’obbligo di fornire dettagliate informazioni sui dipendenti palestinesi. Queste modifiche sono state percepite come un tentativo di limitare l’operato delle organizzazioni non governative, creando ulteriori complessità per chi lavora in ambito umanitario nella regione.

All’inizio di gennaio Israele non ha rinnovato il permesso per operare nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania a 37 organizzazioni umanitarie. Ha già ordinato ad alcune di fermare le attività, e dato tempo fino alla fine di febbraio per andarsene. Ha sostenuto che questo non avrà un impatto sull’assistenza umanitaria nella Striscia: non è proprio così, dato che alcune tra le organizzazioni vietate gestiscono da decenni iniziative fondamentali per la popolazione palestinese. Il governo israeliano ha detto che queste organizzazioni non hanno soddisfatto i nuovi requisiti che ha imposto per operare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I nuovi requisiti di Israele per le ong sono fatti apposta per complicare tutto

Gaza, 37 le Ong bloccate da Israele: ecco quali sono

Israele ha revocato le licenze di 37 ONG internazionali operanti a Gaza e in Cisgiordania, tra cui ActionAid, Medici Senza Frontiere e Norwegian Refugee Council. La decisione, riportata dalla Bbc, limita le attività di queste organizzazioni sul territorio e rappresenta un’ulteriore fase nel contesto delle tensioni nella regione. La situazione resta complessa e in evoluzione, con implicazioni per le operazioni umanitarie e la presenza delle ONG.

Leggi anche: Gaza, rapporto Israele: “98 palestinesi morti in carcere da ottobre 2023”, ma Ong Phri sbugiarda Idf: “Sono centinaia, violenze e malnutrizione tra le cause”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tappa palermitana che ha permesso a 21 colleghi ANACI di ottenere la certificazione secondo i nuovi requisiti della Norma UNI 10801:2024, mediante accreditamento TÜV Italia. Complimenti a tutti per la professionalità dimostrata, per l’importante risultato ra - facebook.com facebook