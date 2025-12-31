Gaza 37 le Ong bloccate da Israele | ecco quali sono

Israele ha revocato le licenze di 37 ONG internazionali operanti a Gaza e in Cisgiordania, tra cui ActionAid, Medici Senza Frontiere e Norwegian Refugee Council. La decisione, riportata dalla Bbc, limita le attività di queste organizzazioni sul territorio e rappresenta un’ulteriore fase nel contesto delle tensioni nella regione. La situazione resta complessa e in evoluzione, con implicazioni per le operazioni umanitarie e la presenza delle ONG.

Sono 37 le organizzazioni non governative internazionali (Ong) a cui Israele ha revocato le licenze per operare a Gaza e in Cisgiordania, tra cui ActionAid, International Rescue Committee, Medici Senza Frontiere (Msf) e Norwegian Refugee Council, come riporta la Bbc. Le sospensioni entreranno in vigore il 1° gennaio e le attività dovranno cessare entro 60 giorni. Le critiche alla decisione. La decisione ha suscitato forti critiche internazionali. Dieci Paesi – tra cui Regno Unito, Francia, Canada, Germania, Giappone e Svezia – hanno definito la mossa "inaccettabile", sottolineando che le Ong sono fondamentali per fornire assistenza umanitaria nel territorio palestinese.

