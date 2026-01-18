Castel del Rio presenta il nuovo cortometraggio «I cittadini come attori», parte del progetto ‘Quella volta a Castel del Rio’. Dopo il successo delle sette clip online, il corto approfondisce la memoria storica del paese, coinvolgendo direttamente la comunità. Un’occasione per riscoprire le radici locali attraverso testimonianze autentiche, contribuendo a valorizzare il patrimonio culturale e turistica del territorio.

Castel del Rio ci mette la faccia. Dopo il successo su web e social delle sette clip video del progetto ‘Quella volta a Castel del Rio’, percorso di valorizzazione culturale e turistica del paese promosso dal municipio, è ora online un cortometraggio che pizzica le corde dell’anima. Protagonisti, in otto minuti e mezzo di filmato, cittadini, esercenti, il sindaco Alberto Baldazzi e tanti volti noti del tessuto alidosiano. Il comune denominatore del ‘corto’? L’orgoglioso senso di appartenenza all’abitato dell’alta valle del Santerno. Il luogo dove tutti loro hanno scelto di vivere e lavorare. Un gioiello che spazia dal fascino del seicentesco Palazzo Alidosi all’iconico ponte a schiena d’asino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I cittadini come attori. Ecco il ’Corto Doc’ tra memoria e storia

