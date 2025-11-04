Aileen | storia di una serial killer la storia vera dietro al doc Netflix

La storia di Aileen Wuornos — che uccise sette uomini tra il 1989 e il 1990 e fu giustiziata mediante iniezione letale nel 2002 — è da tempo una presenza fissa nella cultura popolare, raccontata in versioni televisive e adattata per il cinema, con Charlize Theron che interpretò la serial killer in un ruolo vincitore dell’Oscar. Wuornos era una prostituta in Florida e confessò di aver ucciso a colpi di arma da fuoco sette uomini di mezza età in un periodo di dodici mesi, tra il 1989 e il 1990. Fu condannata solo per uno di questi omicidi nel 1992, all’età di 35 anni. 🔗 Leggi su Cinefilos.it