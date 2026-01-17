Isee basso tutti i bonus del 2026 da migliaia di euro | dagli elettrodomestici ai libri scolastici i nuovi incentivi

Nel 2026, il governo introduce nuovi incentivi e bonus destinati a favorire le famiglie, anche in presenza di un ISEE più basso. Tra queste iniziative, si segnalano contributi per l'acquisto di elettrodomestici, libri scolastici e altri beni di prima necessità. Questi incentivi si affiancano a quelli già confermati, ampliando le possibilità di sostegno economico per le famiglie italiane.

Anno nuovo, bonus nuovi. Nel 2026, oltre a quelli riconfermati, fanno il loro ingresso alcuni nuovi incentivi nel variegato panorama di bonus e sussidi decisi dal governo, ma ad altri dovremo dire addio perché escono di scena alcuni bonus dedicati alle famiglie. Gas ed energia, mobili ed elettrodomestici, asili nido, scuole paritarie e libri di testo, ecco tutti i bonus del nuovo anno e come richiederli, grazie alla lista stilata da Assoutenti. I dati presentati per la richiesta dei bonus verranno verificati attraverso il sistema informativo integrato.

