Groenlandia Meloni | Sentito Trump riprendere il dialogo ed evitare escalation

Il dossier Groenlandia è al centro di recenti discussioni internazionali. Meloni ha sottolineato l'importanza di riprendere il dialogo e di evitare escalation, evidenziando come imporre nuove sanzioni possa essere controproducente. La Premier italiana ha anche riferito di aver sentito Trump, sottolineando la volontà di lavorare per soluzioni diplomatiche. La questione rimane complessa e richiede un approccio equilibrato per prevenire tensioni crescenti.

Riguardo al dossier Groenlandia “credo che sia un errore oggi imporre nuove sanzioni. Credo che sia necessario invece riprendere su questo il dialogo ed evitare una escalation da questo punto di vista ed è quello su cui sto lavorando. Ho sentito sia Donald Trump qualche ora fa, al quale ho detto quello che penso, e ho sentito il segretario Generale della Nato che mi conferma un lavoro che la Nato sta iniziando a fare da questo punto di vista. Chiaramente nel corso della giornata sentirò anche i leader europei. Credo che in questa fase sia molto importante parlarsi ed evitare una escalation perché si può lavorare insieme per raggiungere un obiettivo che è utile e necessario”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La premier Meloni ha commentato l’aumento dei dazi, definendolo un errore e sottolineando la necessità di evitare escalation. Dopo aver parlato con Trump, ha evidenziato come tra Washington e Bruxelles si sia verificato un problema di comunicazione e comprensione, suggerendo l’importanza di un dialogo più chiaro per mantenere relazioni commerciali stabili e collaborative.

Giorgia Meloni ha commentato la decisione di Donald Trump di aumentare i dazi, sottolineando l'importanza di evitare escalation commerciali. La presidente del Consiglio ha ribadito che l'azione dell'Unione Europea non mira a contrapporsi agli Stati Uniti, evidenziando come ci siano state alcune incomprensioni sulla questione relativa alla presenza militare in Groenlandia. La posizione italiana si inserisce nel contesto di sforzi diplomatici per mantenere il dialogo e la stabilità internazionale.

