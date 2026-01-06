Groenlandia i leader europei difendono la sovranità dell’isola | la mossa di Trump

I leader europei hanno ribadito l’importanza della sovranità della Groenlandia, sottolineando che l’isola appartiene al suo popolo. In una dichiarazione congiunta, rappresentanti di diversi paesi europei hanno espresso il proprio sostegno alla posizione danese, rifiutando qualsiasi interferenza esterna. Questa posizione si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sulla regione, evidenziando l’unità dell’Europa nel difendere i propri interessi e valori.

“La Groenlandia appartiene al suo popolo”. È il messaggio politico forte e unitario che arriva dall’Europa, messo nero su bianco in una dichiarazione congiunta firmata dai leader di Italia, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Regno Unito e Danimarca. Un documento che ribadisce principi di sovranità e integrità territoriale proprio mentre dagli Stati Uniti emergono indiscrezioni su una possibile iniziativa americana che aggirerebbe Copenhagen. La posizione europea sulla sicurezza artica. Nel testo, i leader sottolineano come la sicurezza dell’Artico rappresenti una priorità strategica per l’Europa e per l’intero sistema di sicurezza internazionale e transatlantico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Groenlandia, i leader europei difendono la sovranità dell’isola: la mossa di Trump Leggi anche: Groenlandia, i leader europei: “Sull’isola decidono il suo popolo e la Danimarca” Leggi anche: Groenlandia, la nota dei leader europei a Trump: "Fa parte della Nato" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Che Trump ci provi con la Groenlandia, se serve a risvegliare l'Ue dal suo torpore (di M. D'Egidio); Groenlandia, il premier a Trump: Adesso basta, aperti al dialogo ma nel rispetto; Groenlandia: “Se gli Usa ci attaccano finisce tutto, anche la Nato”; Meloni con i leader Ue a difesa della Groenlandia. A Parigi “scudo” per Kiev. Groenlandia, Meloni e i leader Ue a Trump: «Danimarca e Groenlandia parte della Nato» - "Sta alla Danimarca e alla Groenlandia, e a loro soltanto, decidere di questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia". msn.com

