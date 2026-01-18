Grave ferita con una sbarra al collo | corsa contro il tempo per salvare la cavalla

Venerdì 16 gennaio, i vigili del fuoco di Millan, vicino a Bressanone, sono intervenuti per un’emergenza che ha richiesto un intervento complesso e tempestivo. Una cavalla gravida era rimasta ferita gravemente a causa di una sbarra che le aveva causato una ferita al collo. L’intervento, durato diverse ore, è stato essenziale per tentare di salvare la vita all’animale in condizioni critiche.

Un intervento complicato durato ore quello che visto coinvolti i vigili del fuoco di Millan, frazione a pochi passi da Bressanone, che venerdì 16 gennaio sono stati impegnati in una delicata corsa contro il tempo per salvare la vita a una cavalla, per giunta gravida.Secondo quanto emerso, la.

Venerdì 16 gennaio, i vigili del fuoco di Millan sono intervenuti in una frazione vicino a Bressanone per soccorrere una cavalla gravida rimasta ferita gravemente con una sbarra al collo. L'intervento, durato diverse ore, ha richiesto grande attenzione e competenza per garantire la sicurezza dell'animale e prevenirne il peggioramento delle condizioni. Un'operazione complessa che ha messo in luce l'importanza di un intervento tempestivo e qualificato.

