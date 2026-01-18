Gomitata in campo all’avversario calciatore arrestato in Galles

Durante una partita di terza divisione in Galles, un calciatore ha sferrato una gomitata in viso a un avversario durante una rimessa laterale. L’incidente ha causato scompiglio tra i giocatori e il pubblico, portando all’intervento delle forze dell’ordine e all’arresto del calciatore coinvolto. Un episodio che ha suscitato attenzione e preoccupazione nel mondo del calcio locale.

(Adnkronos) – Follia in Galles. Un giocatore di terza divisione ha tirato una gomitata in pieno viso a un avversario, al momento della battuta di una rimessa laterale, scatenenando un caos che ha portato all'arresto dello stesso calciatore. È successo tutto durante Treaddur Bay-Porthmadog, quando Tom Taylor, nel club dal 2024, ha colpito, senza nessun apparente motivo se non quello di ottenere un vantaggio in campo sull'avversario, Danny Brookwell, ma rimanendo impunito, visto che l'arbitro non ha visto la gomitata, salvandolo così da espulsione certa. Il gesto ha creato grande scalpore in Galles, tanto che il suo stesso club si è dissociato e ha provveduto a sospendere il giocatore: "Il Trearddur Bay Football Club non tollera alcuna forma di violenza e riconosce che l'incidente non avrebbe dovuto verificarsi", si legge in un comunicato ufficiale dopo che il caso è scoppiato su X, "il club porge le sue più sincere scuse al giocatore avversario coinvolto, al Porthmadog, agli ufficiali di gara, ai tifosi e all'intera comunità calcistica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Entra in campo e sferra un pugno a un avversario: calciatore fermato per tre giornate

Il giudice sportivo ha adottato le sue ultime decisioni prima della pausa natalizia, sanzionando alcuni calciatori per comportamenti irregolari durante le partite concluse nel 2025. Tra le contestazioni, spicca l’episodio di un giocatore che, entrando in campo, ha sferrato un pugno a un avversario, risultando fermo per tre giornate. Questi provvedimenti anticipano l’inizio dei campionati provinciali e regionali, segnando un momento di attenzione sulla disciplina sportiva.

