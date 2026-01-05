Tremate i maglioni a rombi vintage sono tornati | sul nuovo volto della stampa Argyle nell’inverno 2026

I maglioni a rombi vintage, in particolare quelli con stampa Argyle, tornano di tendenza nell'inverno 2026. Questi capi, perfetti per affrontare il freddo con stile sobrio e senza eccessi, rappresentano una scelta versatile e senza tempo. La loro presenza nelle collezioni stagionali testimonia un ritorno alla semplicità e alla qualità, offrendo calore e raffinatezza in un periodo in cui l’abbigliamento funzionale si unisce alla cura estetica.

Nella scarsità di lati positivi che il gelido clima invernale ha dalla sua parte brilla di sicuro l' abbigliamento: con il vento tagliente e la neve fuori, rifugiarsi nel tepore della soffice maglieria di stagione costituisce già di per sé una prospettiva alquanto lieta, impagabile addirittura, che è elevata di anno in anno da soluzioni di stile assai accattivanti. Tra quelle odierne, rivestite da un'aura decisamente più couture rispetto al passato, a saltare all'occhio è in particolare l'eclatante ritorno del motivo Argyle. Stiamo parlando di quella tipica trama a losanghe riconducibile alla Scozia nel diciottesimo secolo, un tempo associata ai circoli di golf più austeri ma anche all'essenziale armadio dei nonni, e che al momento, a gran sorpresa, è il più grande oggetto del desiderio di ogni fashionista.

