Gli ospiti di Domenica in del 18 gennaio Che tempo che fa diventa Ornella senza fine e cambia orario

Da fanpage.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ospiti di Domenica in e speciale Che tempo che fa di domenica 18 gennaio. La lista di personaggi famosi che siederanno nel salotto di Mara Venier nel pomeriggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, e nello studio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle 21:30 su NOVE con la puntata speciale di Che Tempo che ha come titolo Ornella senza fine, in ricordo e omaggio a Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

