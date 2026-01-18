Gli ospiti di Domenica in del 18 gennaio Che tempo che fa diventa Ornella senza fine e cambia orario
Il 18 gennaio, Domenica In e Che Tempo Che Fa offrono un palinsesto ricco di ospiti e momenti speciali. Su Rai 1, Mara Venier accoglierà vari personaggi nel suo tradizionale appuntamento pomeridiano, mentre in prima serata Fabio Fazio e Luciana Littizzetto renderanno omaggio a Ornella Vanoni con una puntata speciale intitolata
Gli ospiti di Domenica in e speciale Che tempo che fa di domenica 18 gennaio. La lista di personaggi famosi che siederanno nel salotto di Mara Venier nel pomeriggio, dalle ore 14:00 su Rai 1, e nello studio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto dalle 21:30 su NOVE con la puntata speciale di Che Tempo che ha come titolo Ornella senza fine, in ricordo e omaggio a Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
