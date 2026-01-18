Giura come Agente e chiede in sposa la fidanzata | il Sì a Verona

Durante la cerimonia del 231° corso allievi agenti della Polizia di Stato a Verona, si è svolto un momento speciale: un agente ha giurato come ufficiale e ha chiesto in matrimonio la propria fidanzata. L’evento, tenutosi al Palazzetto dello Sport, ha rappresentato un’occasione di grande significato personale e istituzionale, evidenziando l’importanza di valori come dedizione, impegno e affetti nelle carriere pubbliche.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un momento carico di emozione ha segnato la cerimonia di giuramento del 231° corso allievi agenti della Polizia di Stato, svoltasi al Palazzetto dello Sport di Verona. Subito dopo aver prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica, uno dei neoagenti ha trasformato una giornata già solenne in un ricordo indimenticabile. Protagonista della sorpresa è stato Carlo Sullo, 27 anni, che al termine della cerimonia ha chiesto la mano della fidanzata Roberta Aliasi, 33 anni, entrambi originari di Castelvetere sul Calore (Avellino) e legati da una storia d’amore che dura da quattro anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giura come Agente e chiede in sposa la fidanzata: il Sì a Verona Leggi anche: “Per sempre”. Il cantante italiano si sposa, chi è la bellissima e famosa fidanzata Leggi anche: Charles LeClerc si sposa: chi è la fidanzata Alexandra Saint Mleux Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. MARTINA GUERRIERO DI CONTRADA GIURA NELLA POLIZIA: CONGRATULAZIONI DEL SINDACO Ieri a Verona si è svolta la cerimonia di giuramento del 231° corso allievi agenti della Polizia di Stato. Tra i nuovi agenti anche Martina Guerriero, cittadina di - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.