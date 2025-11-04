Anche Charles Leclerc è pronto a fare il grande passo: il campione di Formula 1 ha fatto la fatidica proposta alla fidanzata, la modella Alexandra Saint Mleux, che ha detto sì e si prepara ad andare all’altare. “ Mr. & Mrs. Leclerc ”, hanno scritto i due innamorati a corredo di una foto condivisa su Instagram in cui posano sorridenti, anche con il cane Leo. All’anulare di Alexandra, al fianco del pilota da quasi tre anni, un luccicante anello di diamanti. Amore tra i motori. Leclerc, 28 anni, e Saint Mleux, 23, hanno iniziato a frequentarsi a inizio 2023, quando i fan hanno notato la modella e influencer sullo sfondo di un video TikTok girato dal pilota alla Paris Fashion Week. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Charles LeClerc si sposa: chi è la fidanzata Alexandra Saint Mleux