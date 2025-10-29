Il super intervento all’ospedale oltre venti ore per donare una speranza di vita

Pescia (Pistoia), 29 ottobre 2025 – Due prelievi di organi e di tessuto su due pazienti sono stati contemporaneamente effettuati all’ospedale Cosma e Damiano di Pescia. Le operazioni, effettuati su turni alternati per circa 20 ore, hanno riguardato fegato reni e multi tessuto (osseo, cutaneo e cornee). Un atto di grande generosità dei familiari che hanno dato l’autorizzazione e che offrirà nuove speranze di vita a più persone in attesa di trapianto. Nel 2025 sono stati effettuati, fino ad oggi 10 prelievi multi organo, 88 prelievi di cornee e 3 prelievi multi tessuto negli ospedali di Pistoia e della Valdinievole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

