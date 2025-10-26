Ancora violenza nelle strade della movida giovane accoltellato nella notte in via Chiavettieri

Ancora un'altra notte di violenza fuori controllo in centro storico. Un giovane è stato accoltellato in via Chiavettieri intorno alle 3.30 da un coetaneo, dopo una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire. Il ragazzo è stato colpito con due fendenti, uno al braccio e l'altro dietro al collo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

