Ancora violenza nelle strade della movida giovane accoltellato nella notte in via Chiavettieri

Palermotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un'altra notte di violenza fuori controllo in centro storico. Un giovane è stato accoltellato in via Chiavettieri intorno alle 3.30 da un coetaneo, dopo una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire. Il ragazzo è stato colpito con due fendenti, uno al braccio e l'altro dietro al collo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

violenza strade movida giovaneControlli a Napoli nelle strade della movida, nei guai un giovane: aveva due coltelli in tasca - I carabinieri della compagnia Centro sono in strada, i lampeggianti illuminano i baretti di Chiaia e i locali di via Toledo. Da msn.com

violenza strade movida giovaneGiovane ucciso a Palermo, le reazioni: “Inaccettabile, serve sicurezza” - Un ragazzo è morto in via Spinuzza, nel cuore della nostra movida, e, secondo una prima ricostruzione, è intervenuto per sedare una rissa”. Segnala livesicilia.it

Movida violenta a Trastevere: giovane picchiato e rapinato in strada - Hanno scelto la loro vittima a Trastevere tra le strade della movida dove un giovane è stato preso a pugni e rapinato. Secondo romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Strade Movida Giovane