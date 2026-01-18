Germania | sinistra fallisce l’alleanza magenta E l’Afd avanza

In Germania, la coalizione magenta nel Brandeburgo si è conclusa dopo poco più di un anno. L’alleanza tra SPD e BSW di Sahra Wagenknecht, definita storica, ha fallito, lasciando spazio a un possibile avanzamento dell’AfD. Questa evoluzione riflette i cambiamenti nel panorama politico tedesco e le sfide delle alleanze di governo a livello regionale.

Fine della «coalizione magenta» nel Brandeburgo. È durato appena un anno e un mese lo «storico» governo fra la Spd e il Bsw di Sahra Wagenknecht. A innescare l'insanabile crisi. il manifesto.

