Germania | sinistra fallisce l’alleanza magenta E l’Afd avanza

Da cms.ilmanifesto.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Germania, la coalizione magenta nel Brandeburgo si è conclusa dopo poco più di un anno. L’alleanza tra SPD e BSW di Sahra Wagenknecht, definita storica, ha fallito, lasciando spazio a un possibile avanzamento dell’AfD. Questa evoluzione riflette i cambiamenti nel panorama politico tedesco e le sfide delle alleanze di governo a livello regionale.

Fine della «coalizione magenta» nel Brandeburgo. È durato appena un anno e un mese lo «storico» governo fra la Spd e il Bsw di Sahra Wagenknecht. A innescare l’insanabile crisi. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

germania sinistra fallisce l8217alleanza magenta e l8217afd avanza

© Cms.ilmanifesto.it - Germania: sinistra, fallisce l’alleanza magenta. E l’Afd avanza

Leggi anche: Afd, ecco a chi "ruba" voti: sinistra kaputt, clamoroso in Germania

Leggi anche: Germania, Merz in crisi tra economia in stallo e AfD in ascesa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.