Germania Merz in crisi tra economia in stallo e AfD in ascesa

Non sono stati proprio brillanti i primi sei mesi da cancelliere per Friedrich Merz, che non solo fanno rimpiangere Angela Merkel tra i conservatori, ma riabilitano pure il tanto bistrattato Olaf Scholz. L’economia resta al palo e l’AfD continua a volare nei sondaggi. La Germania rimane impantanata nella recessione, le previsioni economiche per il 2026 e gli anni successivi vengono costantemente ritoccate al ribasso, la crisi dei pilastri industriali, in primis l’ automotive, blocca i piani di rilancio. Le tensioni all’interno della Grande coalizione con i socialdemocratici rappresentano un freno agli ambiziosi programmi di riforme, per ora tutti sulla carta. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Germania, Merz in crisi tra economia in stallo e AfD in ascesa

Altri contenuti sullo stesso argomento

Merz parla di un “problema di panorama urbano” riferendosi all’immigrazione: la frase provoca forti reazioni e divide la politica tedesca. #Merz #Germania #Immigrazione #PoliticaTedesca #PanoramaUrbano EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE - facebook.com Vai su Facebook

Prima del vertice Ue, il cancelliere tedesco Friedrich Merz rilancia sui prestiti all’Ucraina dai beni russi congelati e invita a implementare il piano Draghi per aumentare la competitività e la crescita europea - X Vai su X

Germania, Merz in crisi tra economia in stallo e AfD in ascesa - Le promesse sono rimaste sulla carta e pure il muro della Cdu contro l'AfD comincia a vacillare. Lo riporta lettera43.it

Sondaggi Germania 2025/ Incubo AfD per il Governo, Merz ‘rottama’ l’austerity. Crisi SPD a -10% da Weidel - Da qui il rilancio su espansione e crescita (contro l'austerità) ... Segnala ilsussidiario.net

Le sfide di Friedrich Merz: Politica interna e crisi dell'industria chimica in Germania - Analisi delle Battaglie Politiche e Industriali di Friedrich Merz Friedrich Merz, figura di spicco della politica tedesca, ha svolto un ruolo cruciale nelle dinamiche politiche e industriali della Ger ... Scrive notizie.it