genova tar del lazio salva la vita a naso e rosino i cinghiali dovevano essere soppressi per la peste suina

Il Tar del Lazio ha annullato l’ordine di abbattimento dei cinghiali Naso e Rosino a Bargagli, nel genovese, salvando le loro vite. La decisione conclude una vicenda iniziata a giugno 2024, quando i servizi veterinari dell’Asl 3 Liguria avevano disposto l’abbattimento per contenere la peste suina. La sentenza rappresenta un’importante tutela per gli animali coinvolti, confermando il rispetto delle procedure e dei diritti degli animali selvatici.

Il Tar del Lazio ha annullato l’ordine di abbattimento dei due cinghiali di Bargagli (entroterra di Genova), Naso e Rosino, accogliendo il ricorso presentato con l’assistenza del rifugio Miletta di Agrate Conturbia. La sentenza mette fine a una storia iniziata nel giugno 2024, quando i veterinari dell’Asl locale stabilirono che i due animali - scampati a una battuta di caccia rifugiandosi in un giardino - dovessero essere uccisi per prevenire la diffusione della Psa. Nel motivare la decisione, il Tribunale amministrativo ha affermato che la vita degli ungulati ha un valore autonomo che deve essere tutelato, imponendo all’amministrazione una valutazione concreta e proporzionata delle singole situazioni prima di adottare misure irreversibili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Naso e Rosino sono salvi", la storia dei cinghiali salvati dall'abbattimento

