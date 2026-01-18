Generazione smarrita E senza guida

Atif e Youssef condividono molte cose: la stessa felpa, lo stesso zaino e il cellulare in tasca. Sono amici e frequentano gli stessi ambienti, ma spesso si trovano a chiedersi quale sia il loro percorso e cosa li aspetti nel futuro. In un mondo che cambia rapidamente, la loro storia riflette le sfide di una generazione alla ricerca di senso e direzione.

Atif e Youssef. La stessa felpa. Lo stesso zaino. Lo stesso cellulare in tasca. Atif e Youssef. Le stesse amicizie. Gli stessi prof. Gli stessi noiosissimi compiti. All’uscita di scuola chiunque avrebbe fatto fatica a distinguerne i lineamenti in mezzo a mille altri zigomi, gomiti e labbra tirate in un sorriso sguaiato. Atif e Youssef sono arrivati in Italia per vie opposte a quelle che porteranno tanti loro compagni a lasciare un Paese che respinge i sogni dei giovani almeno quanto attrae quelli dei padri. L’ ‘etnia’ alla quale appartengono – eh già, attorno alla vicenda di un ragazzo appena maggiorenne, ferito a morte da un compagno di scuola, qualcuno ragiona di questo – è quella di chi ha perso la fiducia negli adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

