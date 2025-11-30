Smarrita resta al freddo senza benzina e con il cellulare scarico | salvata dai vigili del fuoco

Smarrita, completamente a secco e con il cellulare scarico. È la disavventura capitata a un'automobilista dispersa tra sabato 29 e domenica 30 novembre nelle campagne di Morsano al Tagliamento. I vigili del fuoco, allertati dalla centrale della Sores, dopo ore di ricerche sono riusciti a salvarla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

A 77 anni si perde dopo una cena, resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto al freddo alle 3 di notte. Task force per ritrovarla: «Ora sta bene» - Si mette al volante dopo una cena per tornare a casa, si perde, resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto, al freddo, per tutta la notte. Scrive msn.com

La telefonata e la richiesta di aiuto - Si mette al volante dopo una cena per tornare a casa, si perde, resta senza benzina e rimane bloccata nell'auto, al freddo, per tutta la notte. Riporta ilgazzettino.it