Smarrita resta al freddo senza benzina e con il cellulare scarico | salvata dai vigili del fuoco

Pordenonetoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smarrita, completamente a secco e con il cellulare scarico. È la disavventura capitata a un'automobilista dispersa tra sabato 29 e domenica 30 novembre nelle campagne di Morsano al Tagliamento. I vigili del fuoco, allertati dalla centrale della Sores, dopo ore di ricerche sono riusciti a salvarla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

