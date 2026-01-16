Ribaltone improvviso, colpo Ederson a centrocampo.

Durante questa finestra di calciomercato invernale, si prospetta un possibile cambiamento importante per l'Atalanta, con Ederson che potrebbe lasciare il club. La trattativa, ancora in corso, potrebbe concludersi positivamente nelle prossime settimane, portando a un ribaltone nel reparto centrocampo. Restano da seguire gli sviluppi di questa operazione, che potrebbe rappresentare l’ultima novità della sessione di mercato dei bergamaschi.

Potrebbe chiudersi con il botto la sessione di calciomercato invernale con Ederson che potrebbe salutare l’Atalanta durante questa sessione di trattative. Ederson potrebbe cambiare maglia (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centrocampista brasiliano, reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative dal punto di vista personale, sarebbe finito nel mirino di una big e potrebbe dire addio alla squadra allenata da Raffaele Palladino. Calciomercato, possibile il colpo Ederson: piomba una big. Secondo quanto affermato da AS, l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

