Ferrara, 23 dicembre 2025 – Incico, gruppo ferrarese tra i principali player in Italia nei settori dell’ingegneria multidisciplinare per opere civili complesse e infrastrutture industriali, annuncia il proprio ingresso in Vulcain Engineering Group, multinazionale attiva nei servizi di ingegneria e consulenza, specializzata nella progettazione di infrastrutture nei comparti dell’Energia, dell’Industria di processo, delle Life Sciences, della Difesa e dei Trasporti. L’operazione, che ha visto Translink Italy operare come advisor finanziario, consentirà ad Incico di accelerare il proprio piano di espansione in Italia e nel Middle East all’interno di Vulcain Engineering, sia in termini di crescita organica, che attraverso acquisizioni mirate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aziende eccellenti, Incico cresce sui mercati esteri: entra in Vulcain Engineering Group e punta a raddoppiare il fatturato

