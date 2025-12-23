Aziende eccellenti Incico cresce sui mercati esteri | entra in Vulcain Engineering Group e punta a raddoppiare il fatturato
Ferrara, 23 dicembre 2025 – Incico, gruppo ferrarese tra i principali player in Italia nei settori dell’ingegneria multidisciplinare per opere civili complesse e infrastrutture industriali, annuncia il proprio ingresso in Vulcain Engineering Group, multinazionale attiva nei servizi di ingegneria e consulenza, specializzata nella progettazione di infrastrutture nei comparti dell’Energia, dell’Industria di processo, delle Life Sciences, della Difesa e dei Trasporti. L’operazione, che ha visto Translink Italy operare come advisor finanziario, consentirà ad Incico di accelerare il proprio piano di espansione in Italia e nel Middle East all’interno di Vulcain Engineering, sia in termini di crescita organica, che attraverso acquisizioni mirate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Il gruppo ferrarese Incico, protagonista nel settore dell’ingegneria, entra nella multinazionale Vulcain Engineering
Leggi anche: Pmi del Sud, due su tre prevedono una crescita del fatturato e sono pronte ad aprirsi ai mercati esteri
Aziende eccellenti, Incico cresce sui mercati esteri: entra in Vulcain Engineering Group e punta a raddoppiare il fatturato - Il gruppo ferrarese, tra i principali player in Italia nei settori dell’ingegneria multidisciplinare per opere civili, annuncia il proprio ingresso nella multinazionale attiva nei servizi di ingegneri ... msn.com
GCF – Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. figura tra le 124 aziende eccellenti insignite del prestigioso Premio Industria Felix, riconoscimento assegnato anche quest’anno alle imprese che, in base ad un algoritmo incontrovertibile, sono risultate le più com - facebook.com facebook
Certificata l'altissima qualità delle acque marine di Rimini, sui campionamenti effettuati da ARPAE e dalle Aziende USL nell'ultimo quadriennio. 14 acque classificate "eccellenti" e 3 come "buone", senza punti critici. comune.rimini.it/novita/notizie… #rimini #co x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.