A Novara arriva il primo vero freddo temperature in picchiata e gelate anche in pianura

Novaratoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il freddo, quello vero, a Novara e nei comuni del novarese e del Vco, dove nei prossimi giorni potrebbero anche cadere i primi fiocchi bianchi della stagione.Secondo le previsioni di 3B Meteo, infatti, correnti di origine artica, dopo aver attraversato l'Europa, iniziano a raggiungere il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

