Basket il finale thrilling fa male all' Unieuro | Rieti espugna il palaGalassi dopo un tempo supplementare

Nel match tra Unieuro Forlì e Rieti, il finale in overtime ha riservato una sconfitta difficile da digerire per l’Unieuro, sconfitta tra le mura del palaGalassi. La partita, inizialmente pensata come un’opportunità di riscatto, si è conclusa con un risultato che complica la classifica della squadra forlivese. Un confronto equilibrato che ha mostrato le difficoltà dell’Unieuro nel mantenere la concentrazione nei momenti decisivi.

Doveva essere la partita del rilancio, invece l'Unieuro Forlì deve fare i conti con un semaforo rosso che fa male. I ragazzi di coach Antimo Martino cedono tra le mura amiche del palaGalassi (82-86 il finale) contro la Rsr Sebastiani Rieti e capita dopo un tempo supplementare. Una sconfitta destinata a lasciare le cicatrici, proprio quando la squadra sembra aver trovato un nuovo interessante equilibrio spinta dalla triade Pepe, Stephens e Gaspardo. Ma i laziali, allenati da coach Ciani, non hanno mai lasciato la presa: pesa la tripla di Perry che vale il supplementare (72-72 al 40') ma soprattutto nei secondi finali a decidere la partita è Udom, che gioca un overtime di grande esperienza e spessore.

