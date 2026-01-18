Con la scomparsa di Rocco Commisso, la Fiorentina si trova ad affrontare un momento di incertezza, tra la possibile continuità familiare e una eventuale cessione del club. La perdita dell’imprenditore italoamericano ha lasciato un vuoto sia sul piano umano che societario, sollevando domande sulle future strategie e sulla stabilità del team. In questo contesto, sono aperti diversi scenari che potrebbero influenzare il cammino della squadra nel prossimo futuro.

La morte di Rocco Commisso ha aperto nella Fiorentina un vuoto difficile da colmare. Un vuoto umano, innanzitutto, perché l’imprenditore italoamericano si era legato alla città con passione, ma anche un vuoto societario. Il club perde il suo proprietario e presidente, l’uomo che decideva, che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Prima Joe Barone, poi il presidente Commisso: la Fiorentina di nuovo scossa da un lutto. Che cosa succede ora al club?

Leggi anche: Lazio, Lotito valuta l’ipotesi di cessione del club biancoceleste? Indiscrezioni sorprendenti aprono scenari inediti sul futuro della società

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fiorentina, e ora che succede? I possibili scenari tra continuità familiare e cessione del club; Il futuro della Fiorentina. Nel segno della continuità. Il ruolo chiave di Catherine; La Fiorentina nelle mani di moglie e figlio. Ora tocca a Paratici; Cosa succederà ora alla Fiorentina dopo la morte di Rocco Commisso? Rilancio o vendita della società? E a chi?.

Fiorentina, e ora che succede? I possibili scenari tra continuità familiare e cessione del club - La città piange il presidente ma si interroga sul domani: la famiglia al comando, Paratici in arrivo e la squadra ancora invischiata nella lotta salvezza. firenzetoday.it