La Fiorentina si trova nuovamente ad affrontare un momento difficile con la scomparsa di Rocco Commisso, presidente del club. Dopo la perdita di Joe Barone, questa nuova perdita rappresenta un momento di riflessione e di incertezza per il team. Quali saranno le conseguenze per il club e quali passi si adotteranno nelle prossime settimane? Un periodo di transizione che richiede attenzione e sobrietà in un momento delicato.

Non sono passati neanche due anni dalla morte di Joe Barone e la Fiorentina si trova di nuovo a dover affrontare un lutto: la scomparsa del suo presidente, Rocco Commisso. In 700 giorni il club viola ha perso i suoi due timonieri e oggi il futuro appare indecifrabile. Da tempo il patron era in condizioni di salute critiche, ma ancora a dicembre ribadiva la sua volontà di non vendere, nonostante non si facesse vedere dalle parti di Firenze ormai dal maggio scorso. Adesso a decidere in prima persona sarà la moglie Catherine Commisso, che si trova appunto di fronte a un bivio: coltivare ancora il sogno del marito (con cui aveva appena festeggiato 50 anni di matrimonio) oppure passare la mano? Di sicuro c’è che la Fiorentina, specialmente in questa stagione, ha patito pesantemente la distanza e l’assenza di Commisso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima Joe Barone, poi il presidente Commisso: la Fiorentina di nuovo scossa da un lutto. Che cosa succede ora al club?

