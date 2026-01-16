Fibrosi cistica un nuovo studio sui bambini e una campagna che unisce piazze e sport

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica avvia il progetto «MindKids – CF» per approfondire la salute mentale dei bambini affetti. A ottobre, torna con la XXIII Campagna nazionale del Ciclamino, il Charity Bike Tour e iniziative di sensibilizzazione sul test del portatore sano, coinvolgendo piazze e sport per promuovere la conoscenza e il supporto alla ricerca e alle persone interessate dalla fibrosi cistica.

Indagare la salute mentale dei bambini con fibrosi cistica dai 2 agli 11 anni: è questo l'obiettivo del progetto scientifico MindKids – CF, sostenuto dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica (FFC Ricerca). Lo studio coinvolgerà circa 500 pazienti pediatrici in tutta Italia e valuterà la diffusione di depressione, ansia e problemi comportamentali nei piccoli in età prescolare e scolare. L'indagine punta ad adattare i test di screening psicologici già esistenti e a crearne di nuovi, così da analizzare anche gli eventuali effetti neuropsicologici collaterali associati all'uso dei farmaci modulatori per la fibrosi cistica, capaci di agire sulla proteina CFTR difettosa che genera i sintomi della malattia.

Fibrosi cistica, sono 850 i pazienti del Centro Mastella. «Da ottobre nuovo studio rivolto ai pazienti non curabili con le terapie usate nell'80% dei casi» - Ricorre oggi la Giornata mondiale della fibrosi cistica, una malattia genetica ereditaria molto frequente nelle popolazioni di Europa e Nord America e che in Italia colpisce un neonato ogni 2 ... ilgazzettino.it

Fibrosi cistica: implicato il microbiota. Studio multicentrico italiano - Lo studio è firmato da ricercatori dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù – Irccs, dalla divisione di Microbiologia dell’Università Federico II di Napoli, dal Cnr e il dipartimento di Chimica ... quotidianosanita.it

5000 mila euro donati alla Fondazione per la Ricesca sulla fibrosi cistica È l'importante somma raccolta dall'evento beneficio Toy Run, organizzato in piazza dei Signori lo scorso 21 dicembre dalla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, in collaboraz facebook

#DirettaConsiglio, approvato due #odg @angelo_tripodi (FI) su contributo a affetti fibrosi cistica per attività sportive x.com

