Festa Virtus esordio vincente per Ferrari contro Treviso

La Virtus Bologna ha iniziato con successo la stagione di serie A, vincendo contro Treviso nell’esordio di Francesco Ferrari. La squadra si conferma in testa alla classifica, dimostrando solidità e determinazione. Questa vittoria rappresenta un importante punto di partenza per il campionato, sottolineando l’efficacia del roster e il buon stato di forma della squadra.

Bologna, 18 gennaio 2026 – La Virtus bagna l'esordio di Francesco Ferrari in serie A battendo Treviso e confermandosi in testa al campionato. Nella prima di ritorno la formazione di Dusko Ivanovic centra la 13esima vittoria in campionato, al termine di un confronto dominato per trequarti, ma con qualche patema d'animo di troppo nel finale. L'Olidata gioca a lungo sul velluto con grande fluidità in attacco, buone percentuali al tiro e ben 28 assist, mentre nell'altra metà campo la difesa bianconera nel primo tempo concede appena 29 punti agli avversari. Diversa la ripresa dove la Virtus, continuando a tenere discretamente nel terzo quarto per poi mollare un po' nell'ultimo quarto, permette a Treviso di rifarsi sotto.

La Nazionale italiana di softball ha iniziato con successo il 2026, ottenendo una vittoria nel proprio esordio in Messico contro le Bravas. Sotto la guida di Craig Montvida, la squadra azzurra si trova attualmente a León, dove sta affrontando le prime partite della stagione. Questo risultato segna un buon inizio per il percorso internazionale della rappresentativa italiana.

