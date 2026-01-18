Fedez testimonial del sì al referendum? La replica | Racconto di fantasia

Recentemente si è diffusa la voce secondo cui Fedez avrebbe sostenuto il sì al referendum come testimonial. Tuttavia, il rapper ha prontamente smentito queste affermazioni, definendole un “racconto di fantasia”. La notizia si è rivelata infondata, chiarendo che non ci sono sue partecipazioni ufficiali o dichiarazioni in tal senso. È importante verificare le fonti prima di diffondere informazioni non confermate.

La notizia secondo cui Fedez si sarebbe fatto da promotore per il sì al referendum sembrerebbe essere falsa ed è lo stesso rapper a fare chiarezza In queste ore è circolata una fake news secondo cui Fedez è stato contattato da Giorgia Meloni per farsi da promotore del sì al referendum della giustizia che ci sarà il prossimo 22 e 23 marzo. Oggi il rapper ha voluto dare spiegazioni, puntando il dito su un giornalista del Fatto Quotidiano che avrebbe inventato di sana pianta la notizia. Fedez su Instagram ha raccontato cosa gli è successo con un giornalista del Fatto Quotidiano: “Eccomi qui a dover rendere conto dell’ennesimo racconto di fantasia travestito da giornalismo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il referendum rappresenta un momento importante di partecipazione democratica. Recentemente, sono emerse dichiarazioni e dissertazioni su alcuni personaggi pubblici e il loro coinvolgimento. È fondamentale affrontare questi temi con chiarezza e rispetto, distinguendo tra opinioni personali e fatti verificabili. Solo attraverso un dialogo informato e sobrio possiamo contribuire a una discussione civile e consapevole sul nostro futuro.

Il cantante Fedez ha commentato le recenti speculazioni sul suo ruolo come possibile testimonial del Sì in vista del referendum, definendole completamente infondate. In un messaggio, ha spiegato di essere stato contattato senza motivo e ha chiarito di non aver mai assunto posizioni ufficiali sulla consultazione. La questione ha suscitato attenzione, ma il cantante ha ribadito la sua volontà di mantenere una posizione neutra e rispettosa del dibattito pubblico.

