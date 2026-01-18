Referendum | ' Fedez ' io testimonial del Sì? Porcheria totalmente infondata'

Il cantante Fedez ha commentato le recenti speculazioni sul suo ruolo come possibile testimonial del Sì in vista del referendum, definendole completamente infondate. In un messaggio, ha spiegato di essere stato contattato senza motivo e ha chiarito di non aver mai assunto posizioni ufficiali sulla consultazione. La questione ha suscitato attenzione, ma il cantante ha ribadito la sua volontà di mantenere una posizione neutra e rispettosa del dibattito pubblico.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ieri mi stavo serenamente godendo il weekend quando vengo raggiunto da insistenti telefonate da parte di un numero che non avevo in rubrica. Chiedo per messaggio chi fosse. Mi dice di essere un giornalista del 'Fatto quotidiano' e di voler sapere la mi posizione in merito al referendum sulla giustizia. Gli faccio notare che chiamare con così tanta insistenza non è cosa a me gradita e che se mai volessi esprimermi sul tema lo farei attraverso i miei canali. Fine della conversazione. Per tutta risposta questa mattina trovo un articolo sul 'Fatto quotidiano' a firma di questo giornalista che insinua che io sarei stato ingaggiato dal Governo Meloni come testimonial per il sì. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: 'Fedez, 'io testimonial del Sì? Porcheria totalmente infondata' Leggi anche: Referendum: 'Fedez, 'io testimonial del Sì? Porcheria totalmente infondata' Referendum, Fedez stronca il Fatto: "Io testimonial del 'Sì'? Porcheria infondata"

Fedez ha espresso chiaramente il suo disaccordo sull’essere considerato testimonial del fronte del La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. REFERENDUM SEPARAZIONE CARRIERE, FEDEZ SMENTISCE FATTO QUOTIDIANO E OPEN Fedez smentisce con forza i titoli di alcuni noti giornali italiani, che da oggi paventano una possibile collaborazione tra l’artista milanese e il comitato del SÌ per il - facebook.com facebook Referendum giustizia, il comitato del “Sì” cerca influencer: ora punta a Fedez. Il rapper “Non dirò nulla per interposta persona”. @salvini_giacomo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.