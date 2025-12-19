Federica Pellegrini è incinta | il dolce annuncio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta condividono con gioia un momento speciale: l’attesa di una nuova arrivata. La campionessa di nuoto e il suo compagno si preparano ad accogliere una sorellina per la piccola Matilde, arricchendo ulteriormente la loro famiglia. Un dolce annuncio di felicità e nuovi inizi, che segna un capitolo emozionante nella vita di questa coppia.

Nuovo arrivo nella famiglia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: presto Matilde avrà una sorellina. La coppia ha confermato l'indiscrezione che girava da qualche giorno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Federica Pellegrini è incinta l’indiscrezione diventa virale.

