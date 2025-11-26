Federica Brignone torna a sciare a Cervinia | otto mesi dopo l' infortunio la prova con vista Olimpiadi

La Tigre è tornata sulla neve. Oggi, mercoledì 26 novembre, Federica Brignone è tornata a sciare a Cervinia a distanza di otto mesi dal bruttissimo infortunio con cui aveva concluso la scorsa stagione.La campionessa valdostana lo scorso 3 aprile ai campionati italiani assoluti si era fratturata. 🔗 Leggi su Today.it

