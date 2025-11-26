Federica Brignone torna a sciare a Cervinia | otto mesi dopo l' infortunio la prova con vista Olimpiadi

La Tigre è tornata sulla neve. Oggi, mercoledì 26 novembre, Federica Brignone è tornata a sciare a Cervinia a distanza di otto mesi dal bruttissimo infortunio con cui aveva concluso la scorsa stagione.La campionessa valdostana lo scorso 3 aprile ai campionati italiani assoluti si era fratturata. 🔗 Leggi su Today.it

News recenti che potrebbero piacerti

Incrociamo le dita, buone notizie dalle piste innevate, infatti Federica Brignone è tornata sugli sci a Breuil-Cervinia, a 237 giorni (quasi otto mesi) dal gravissimo infortunio subito durante i Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa. La campionessa mondiale d - facebook.com Vai su Facebook

Federica Brignone torna a sciare in pista - Ultim'ora di grande rilievo dalla FISI, Federazione Italiana Sport Invernali. Da discoveryalps.it

Federica Brignone torna a sciare a Cervinia: otto mesi dopo l'infortunio la prova con vista Olimpiadi - La campionessa valdostana, che si era fratturata tibia e perone al termine della scorsa stagione, ha effettuato qualche pista con gli sci non da gara ... Lo riporta today.it

Federica Brignone torna sugli sci 237 giorni dopo l'infortunio. E ora sogna le Olimpiadi di Milano-Cortina - Duecentotrentasette giorni dopo la caduta rimediata ai Campionati Italiani dello scorso 3 aprile, la campionessa valdostana è tornata a sciare. Lo riporta msn.com