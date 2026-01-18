Ubisoft annuncia l’arrivo di una patch che permette di giocare a Far Cry 3, Blood Dragon e Primal a 60 fps su PS5 e Xbox Series. Questa novità migliora la fluidità dell’esperienza su console di nuova generazione, offrendo agli appassionati un aggiornamento importante per alcuni dei capitoli più rappresentativi della serie. La modifica sarà disponibile prossimamente, ampliando le possibilità di gioco e ottimizzando le prestazioni su piattaforme moderne.

Ubisoft continua a rinnovare il proprio catalogo su console di attuale generazione e si prepara a sbloccare i 60 fotogrammi al secondo per tre capitoli storici della serie Far Cry. Far Cry 3 Classic, Far Cry 3: Blood Dragon Classic e Far Cry Primal sono infatti al centro di una nuova iniziativa prestazionale pensata per PS5 e Xbox Series XS. L'aggiornamento non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma i segnali sono ormai difficili da ignorare. Tutto lascia pensare a una comunicazione imminente. Per molti, si tratta solo di attendere il "quando". A suggerire l'arrivo della patch sono stati gli stessi account social ufficiali di Ubisoft e di Far Cry, che hanno pubblicato una sequenza di messaggi sotto forma di rebus.

Far Cry 3, Blood Dragon e Primal, è in arrivo una patch con i 60 fps su PS5 e Xbox Series

Towerborne, annunciata la data d’uscita ufficiale su PS5, Xbox Series X|S e PC

Towerborne, il nuovo picchiaduro a scorrimento con elementi RPG sviluppato da Stoic e pubblicato da Xbox Game Studios, ha annunciato la data di uscita ufficiale. Il gioco sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal 26 febbraio 2026. Questa attesa data permette ai giocatori di prepararsi per un’esperienza completa e coinvolgente, prevista per la fine dell’inverno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

